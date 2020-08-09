Самый тёплый — понедельник. Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшие семь дней

Воздух в столице в начале следующей недели прогреется почти до 30 градусов, несмотря на кратковременные дожди и северный ветер, сообщает RT.

— Понедельник у нас ожидается самым тёплым днём на следующей неделе <...> Воздух успеет в городе прогреться до +25…+27 °С, и это несмотря на то что у нас будет ещё дуть северный ветер, — рассказала агентству главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в ночь на 11 августа в столице ожидается прохождение холодных атмосферных фронтов. Погода сменится на более облачную с кратковременными дождями. Минимальная температура будет от 11 до 13 градусов. Днём воздух прогреется до 20 градусов. Такая неустойчивая погода сохранится до конца недели.

По словам метеоролога, ночи будут всё прохладнее, но это не значит, что август не оставит москвичам возможности насладиться летним теплом. В отдельные дни ожидается, что температура будет 23–25 градусов тепла.