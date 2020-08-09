Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Нижегородской области на трассе М7 водитель грузовика во время ремонта дороги не заметил рабочего и задавил его. Мужчина скончался на месте.

Как видно на кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, там работает полиция, тело погибшего пока не увезли. ДТП произошло на 386-м километре дороги.

Отмечается, что водитель грузовика ремонтной бригады сдавал назад и не заметил одного из рабочих, наехав на него. В причинах случившегося разбираются правоохранители.