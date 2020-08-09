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Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видео

Водитель крупногабаритного автомобиля сдавал назад и не заметил человека.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Нижегородской области на трассе М7 водитель грузовика во время ремонта дороги не заметил рабочего и задавил его. Мужчина скончался на месте.

Как видно на кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, там работает полиция, тело погибшего пока не увезли. ДТП произошло на 386-м километре дороги.

Отмечается, что водитель грузовика ремонтной бригады сдавал назад и не заметил одного из рабочих, наехав на него. В причинах случившегося разбираются правоохранители.

В Подмосковье экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщину

Водитель с места происшествия не скрывался, с ним работает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области автомобилист сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок умер в больнице.

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