Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видео

В Нижегородской области на трассе М7 водитель грузовика во время ремонта дороги не заметил рабочего и задавил его. Мужчина скончался на месте.
Как видно на кадрах с места происшествия, попавших в распоряжение Лайфа, там работает полиция, тело погибшего пока не увезли. ДТП произошло на 386-м километре дороги.
Отмечается, что водитель грузовика ремонтной бригады сдавал назад и не заметил одного из рабочих, наехав на него. В причинах случившегося разбираются правоохранители.
В Подмосковье экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщинуВодитель с места происшествия не скрывался, с ним работает полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области автомобилист сбил семилетнего мальчика на велосипеде. Ребёнок умер в больнице.