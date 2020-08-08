В Подмосковье экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщину

В подмосковном Реутове на улице Некрасова экскаватор-погрузчик наехал на пожилую женщину. Об этом сообщает издание РИАМО со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

— Около 13:20 7 августа в Реутове на улице Некрасова водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на местную жительницу 1937 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Женщина скончалась от полученных травм. Специалисты проводят проверку по факту случившегося. Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался, его личность установлена, с ним работает полиция.