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В Подмосковье экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщину

Водитель с места происшествия не скрывался, с ним работает полиция.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Реутове на улице Некрасова экскаватор-погрузчик наехал на пожилую женщину. Об этом сообщает издание РИАМО со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Около 13:20 7 августа в Реутове на улице Некрасова водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на местную жительницу 1937 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Женщина скончалась от полученных травм. Специалисты проводят проверку по факту случившегося. Водитель автомобиля с места происшествия не скрывался, его личность установлена, с ним работает полиция.

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