83-летний участник строительства первых объектов на Эльбрусе покорил вершину

83-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев, участвовавший в строительстве первых объектов на самой высокой горной вершине РФ — Эльбрусе, взошёл на неё. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.

По словам Хаджиева, пожилого мужчину сопровождали сын, который является спасателем первого класса, и дочь-медик. Восхождение запланировали ещё на 24 июля, но перенесли из-за непогоды.