83-летний участник строительства первых объектов на Эльбрусе покорил вершину

83-летний житель Кабардино-Балкарии Рамазан Джаппуев, участвовавший в строительстве первых объектов на самой высокой горной вершине РФ — Эльбрусе, взошёл на неё. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберта Хаджиева.
По словам Хаджиева, пожилого мужчину сопровождали сын, который является спасателем первого класса, и дочь-медик. Восхождение запланировали ещё на 24 июля, но перенесли из-за непогоды.
"Самое настоящее путешествие". В Приморье инвалид-колясочник покорил гору Туманная — видеоВместе с ним путь до вершины преодолела его 71-летняя мама и добровольцы из спортивно-туристического клуба.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что Непал вновь разрешил восходить на Эверест. Для восхождения доступно 414 пиков. Также для восстановления туристической отрасли местное правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.