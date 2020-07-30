Непал вновь разрешил восходить на Эверест

Для восхождения спортсменам доступно 414 пиков.

Власти Непала возобновили выдачу разрешений на покорение Эвереста — высочайшей вершины Земли. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны.

— С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для восхождения в стране доступно 414 пиков. Также для восстановления туристической отрасли правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.