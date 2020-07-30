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Регион
Опубликовано 30 июля 2020, 17:54

Непал вновь разрешил восходить на Эверест

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Для восхождения спортсменам доступно 414 пиков.

Власти Непала возобновили выдачу разрешений на покорение Эвереста — высочайшей вершины Земли. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны.

С настоящего момента горы открыты для альпинистов, департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для восхождения в стране доступно 414 пиков. Также для восстановления туристической отрасли правительство разрешило отелям и ресторанам возобновить работу.

Напомним, в середине марта Непал приостановил выдачу виз и отменил экспедиции на Эверест из-за ситуации с коронавирусом. Изначально предполагалось, что ограничения продлятся до 30 апреля.

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Анастасия Иванова
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