В огненном ДТП с фурой в Пензенской области погибло четыре человека

В Спасском районе Пензенской области на участке трассы М-5 "Урал" столкнулись автомобили "Нива" и Volvo с полуприцепом. После удара отечественная машина загорелась, сообщили Лайфу в пресс-службе регионального МВД.

В результате на месте аварии погибли 28-летний водитель "Нивы" и пассажиры — 28-летняя женщина и дети 2014 и 2018 года рождения.