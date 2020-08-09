В огненном ДТП с фурой в Пензенской области погибло четыре человека

В Спасском районе Пензенской области на участке трассы М-5 "Урал" столкнулись автомобили "Нива" и Volvo с полуприцепом. После удара отечественная машина загорелась, сообщили Лайфу в пресс-службе регионального МВД.
В результате на месте аварии погибли 28-летний водитель "Нивы" и пассажиры — 28-летняя женщина и дети 2014 и 2018 года рождения.
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