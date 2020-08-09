Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена вести закупки нефти и газа там, где ей удобно, сообщает БелТА .

— Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части, — цитирует агентство слова главы государства.