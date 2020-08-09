Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

Он отметил, что не стоит ставить себя в зависимость от одной страны.

750
Post cover

Фото © EPA / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена вести закупки нефти и газа там, где ей удобно, сообщает БелТА.

Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части, — цитирует агентство слова главы государства.

Лукашенко рассказал о миллиардных потерях от "нефтяных разборок" с Россией

Несмотря на недополученные бюджетом средства, правительство оказало финансовую поддержку нуждающимся гражданам, заявил политик.

Тем временем, по данным ЦИК республики, президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%.

Напомним, на пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

Выбор редакции

Loading...