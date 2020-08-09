Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена вести закупки нефти и газа там, где ей удобно, сообщает БелТА.
— Мы не должны быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части, — цитирует агентство слова главы государства.
Лукашенко рассказал о миллиардных потерях от "нефтяных разборок" с РоссиейНесмотря на недополученные бюджетом средства, правительство оказало финансовую поддержку нуждающимся гражданам, заявил политик.
Тем временем, по данным ЦИК республики, президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50%.
Напомним, на пост лидера республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.