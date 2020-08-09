В Совфеде оценили заявления главы Пентагона о войсках у российских границ

Заявления министра обороны США Марка Эспера о перегруппировке войск в Европе с целью приближения к границам России являются частью американской стратегии о "превентивных мерах санкционного давления", заявила в беседе с RT член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.
— Для того чтобы сохранить свой статус гегемона международных отношений, Вашингтон пытается использовать все возможные средства. То, что мы сегодня комментируем, является частью именно такой, достаточно неэффективной стратегии, — сказала она.
Парламентарий отметила, что "безответственное поведение" внешнеполитического блока США в последнее время негативно сказывается на репутации страны на международной арене. По мнению сенатора, Америка не только теряет союзников, но и "нивелирует устои", о которых много говорят в стране, — демократию и права человека.
Глава Пентагона призвал союзников по НАТО становиться сильнее для сдерживания РоссииВ то же время главным мировым "нарушителем спокойствия" Марк Эспер назвал Китай.
Ковитиди подчеркнула, что американским властям стоит разобраться в своей стране, прежде чем пытаться подобными манёврами отвлечь внимание обычных жителей США от проблем государства.
Ранее Эспер заявил, что Штаты проводят перегруппировку своего военного контингента на территории Европы для того, чтобы увеличить число своих войск у границ с Россией.