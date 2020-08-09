В Совфеде оценили заявления главы Пентагона о войсках у российских границ

Заявления министра обороны США Марка Эспера о перегруппировке войск в Европе с целью приближения к границам России являются частью американской стратегии о "превентивных мерах санкционного давления", заявила в беседе с RT член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

— Для того чтобы сохранить свой статус гегемона международных отношений, Вашингтон пытается использовать все возможные средства. То, что мы сегодня комментируем, является частью именно такой, достаточно неэффективной стратегии, — сказала она.

Парламентарий отметила, что "безответственное поведение" внешнеполитического блока США в последнее время негативно сказывается на репутации страны на международной арене. По мнению сенатора, Америка не только теряет союзников, но и "нивелирует устои", о которых много говорят в стране, — демократию и права человека.

Ковитиди подчеркнула, что американским властям стоит разобраться в своей стране, прежде чем пытаться подобными манёврами отвлечь внимание обычных жителей США от проблем государства.