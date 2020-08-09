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"Не смогла оправдать ожидания". Министр информации Ливана подала в отставку

Она стала первым членом кабмина, решившим покинуть свой пост после взрыва в порту Бейрута.

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Фото © Twitter / ntvuganda

Министр информации Ливана Манал Абдель Самад объявила о своём уходе из правительства, сообщает телеканал Al Mayadeen.

После ужаса бедствия в Бейруте я подаю заявление об отставке из правительства и желаю, чтобы наша любимая страна, Ливан, как можно скорее восстановила благополучие, — заявила член кабмина.

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Они считают, что свои посты должны покинуть президент, спикер и премьер-министр Ливана.

Абдель Самад извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. Как отмечается, она стала первым членом правительства, покинувшим пост после разрушительного взрыва в ливанском порту.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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Ливанские власти не надеются, что под завалами могут находиться живые люди.

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