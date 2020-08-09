"Не смогла оправдать ожидания". Министр информации Ливана подала в отставку

Министр информации Ливана Манал Абдель Самад объявила о своём уходе из правительства, сообщает телеканал Al Mayadeen.

— После ужаса бедствия в Бейруте я подаю заявление об отставке из правительства и желаю, чтобы наша любимая страна, Ливан, как можно скорее восстановила благополучие, — заявила член кабмина.

Абдель Самад извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. Как отмечается, она стала первым членом правительства, покинувшим пост после разрушительного взрыва в ливанском порту.