"Не смогла оправдать ожидания". Министр информации Ливана подала в отставку

Министр информации Ливана Манал Абдель Самад объявила о своём уходе из правительства, сообщает телеканал Al Mayadeen.
— После ужаса бедствия в Бейруте я подаю заявление об отставке из правительства и желаю, чтобы наша любимая страна, Ливан, как можно скорее восстановила благополучие, — заявила член кабмина.
Демонстранты в Бейруте выдвинули требования об отставке верхушки правительстваОни считают, что свои посты должны покинуть президент, спикер и премьер-министр Ливана.
Абдель Самад извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. Как отмечается, она стала первым членом правительства, покинувшим пост после разрушительного взрыва в ливанском порту.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.