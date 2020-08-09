Житель Татарстана утонул, скатившись в реку на тракторе

В селе Верхний Суык-Су в Татарстане 47-летний тракторист утонул, скатившись в реку на тракторе. Об этом сообщает " Татар-информ " со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

"По цепочке потащил за собой". Студент из Индии и трое его соотечественников утонули в Волге — видео Молодые люди не умели плавать и не смогли выбраться из воды.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про жителя Татарстана, который утонул, пытаясь спасти невесту друга. Две пары приехали купаться. Когда одна из девушек пошла в воду, она начала тонуть, и ей на помощь бросились жених и его друг. Возлюбленным удалось выбраться на берег, а их приятелю — нет. Компания купалась в месте, не оборудованном для этого.