"Однотипные". В белорусской ЦИК рассказали о поступающих на выборах жалобах

Выборы главы Белоруссии проходят в штатном режиме. Центральная избирательная комиссия получает однотипные жалобы, многие из них уже были разобраны, заявила в эфире телеканала "Беларусь-1" глава ЦИК Лидия Ермошина.

— Процесс идёт в штатном режиме, спокойно, активно, — отметила она.

По словам Ермошиной, складывается впечатление, что жалобы создали одни и те же люди. Председатель ЦИК предположила, что соотечественникам могли обещать вознаграждение за подачу жалоб.

— Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но всё равно идёт жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда, — пояснила Ермошина.