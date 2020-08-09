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"Однотипные". В белорусской ЦИК рассказали о поступающих на выборах жалобах

К 14:00 явка составила 65,19%.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Выборы главы Белоруссии проходят в штатном режиме. Центральная избирательная комиссия получает однотипные жалобы, многие из них уже были разобраны, заявила в эфире телеканала "Беларусь-1" глава ЦИК Лидия Ермошина.

Процесс идёт в штатном режиме, спокойно, активно, — отметила она.

По словам Ермошиной, складывается впечатление, что жалобы создали одни и те же люди. Председатель ЦИК предположила, что соотечественникам могли обещать вознаграждение за подачу жалоб.

Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но всё равно идёт жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда, — пояснила Ермошина.

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Напомним, выборы главы республики были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%. К 14 часам она составила 65,19%.

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