"Однотипные". В белорусской ЦИК рассказали о поступающих на выборах жалобах

Выборы главы Белоруссии проходят в штатном режиме. Центральная избирательная комиссия получает однотипные жалобы, многие из них уже были разобраны, заявила в эфире телеканала "Беларусь-1" глава ЦИК Лидия Ермошина.
— Процесс идёт в штатном режиме, спокойно, активно, — отметила она.
По словам Ермошиной, складывается впечатление, что жалобы создали одни и те же люди. Председатель ЦИК предположила, что соотечественникам могли обещать вознаграждение за подачу жалоб.
— Потому что зачастую вопрос уже решён в территориальной комиссии, но всё равно идёт жалоба в центральную. Очевидно, сдельная оплата труда, — пояснила Ермошина.
В Белоруссии стартовал основной день голосования на президентских выборахСвою гражданскую позицию за пять дней досрочного голосования выразили 41,7% избирателей.
Напомним, выборы главы республики были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%. К 14 часам она составила 65,19%.