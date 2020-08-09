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В Пензенской области перспективным тренерам вручили ключи от квартир

Церемония награждения прошла накануне в рамках празднования Дня физкультурника.

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Фото © Пресс-служба Администрации Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев вручил ключи от новых квартир перспективным тренерам региона. В числе первых новосёлов — спортсмены, приехавшие работать из других субъектов и уже зарекомендовавшие себя.

Фото © Пресс-служба Администрации Пензенской области

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Церемония вручения состоялась накануне в рамках празднования Дня физкультурника. Первыми ключи от новых квартир получили тренеры по водным видам спорта Сергей Севостьянов, Ирина Атотюк, Виктория Белякова, Игорь Зубанов, тренер по хоккею Артем Левицкий, а также сотрудники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Андрей Коршунов и Аюб Дайдиев.

Кроме того, 36 спортсменов и их наставников удостоены наград, грамот и благодарностей. Глава региона поблагодарил всех, причастных к празднику, за вклад в развитие российского и мирового спортивного движения.

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Все они могут дать фору молодым, а ведь многим из них больше 90 лет.

Напомним, накануне, 8 августа, в России отмечался День физкультурника.

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