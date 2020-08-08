"Занимайтесь всё время спортом!" Активисты в День физкультурника навестили ветеранов ВОВ — видео

В День физкультурника активисты ОНФ навестили ветеранов Великой Отечественной войны, героев всероссийского фотопроекта "75 правил жизни победителей". Каждый из них, несмотря на пожилой возраст, бодр духом и занимается спортом.

Ветераны рассказали о своей любви к физкультуре и поздравили всех с праздником. Им вручили небольшие сувениры, а прекрасные дамы получили в подарок цветы.