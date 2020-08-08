Учёные назвали одну из главных опасностей головокружения

Специалисты из Университета Калифорнии провели исследование и выяснили, что головокружение при подъёме на ноги может быть признаком деменции в пожилом возрасте, сообщает Daily Mail.

— Специалисты вели наблюдение за более чем двумя тысячами человек в возрасте от 12 до 70 лет. В итоге выяснилось, что у тех, кто сталкивался с головокружением, когда вставал, было низкое давление и они на 40% более подвергнуты риску развития старческой деменции, — информирует издание.

Учёные пришли к выводу, что нехватка притока крови к мозгу служит причиной для нарушения когнитивных функций. В пожилом возрасте сосуды становятся менее гибкими, возникают проблемы с давлением и, как следствие, появляется ортостатическая гипотензия (чрезмерное снижение давления), которая и увеличивает риск деменции.