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Куклачёв ответил на вопрос, можно ли надолго оставлять кошек дома одних

8 августа ежегодно отмечают Международный день этих животных.

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Фото © Instagram / kuklachevcats

Кошек можно оставлять одних дома на двое-трое суток. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал народный артист России Юрий Куклачёв.

По словам дрессировщика, в подобной ситуации домашних любимцев следует обеспечить водой, едой, а также подготовить для них туалет.

Она сама будет кушать, можно оставить спокойно. Скучать будут по хозяину, — пояснил специалист.

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Восьмого июня отмечается необычный праздник — Всемирный день петербургских кошек и котов. Он появился сравнительно недавно, в 2005 году, когда художники группы "Митьки" разместили на карнизе своей мастерской скульптуру кошечки в тельняшке. Фигурка, отлитая из металла, получила имя Тишки Матроскиной и прославилась на весь свет.

При этом Куклачёв заметил, что всё зависит от породы кошки. Например, сфинксов оставлять одних на длительное время нежелательно.

Ранее Куклачёв объяснил, чем можно порадовать кошку.

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