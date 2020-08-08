Куклачёв ответил на вопрос, можно ли надолго оставлять кошек дома одних

Юрий Куклачёв рассказал, как выжил при землетрясении благодаря кошке Восьмого июня отмечается необычный праздник — Всемирный день петербургских кошек и котов. Он появился сравнительно недавно, в 2005 году, когда художники группы "Митьки" разместили на карнизе своей мастерской скульптуру кошечки в тельняшке. Фигурка, отлитая из металла, получила имя Тишки Матроскиной и прославилась на весь свет.