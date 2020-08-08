Куклачёв ответил на вопрос, можно ли надолго оставлять кошек дома одних

Кошек можно оставлять одних дома на двое-трое суток. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал народный артист России Юрий Куклачёв.
По словам дрессировщика, в подобной ситуации домашних любимцев следует обеспечить водой, едой, а также подготовить для них туалет.
— Она сама будет кушать, можно оставить спокойно. Скучать будут по хозяину, — пояснил специалист.
Юрий Куклачёв рассказал, как выжил при землетрясении благодаря кошкеВосьмого июня отмечается необычный праздник — Всемирный день петербургских кошек и котов. Он появился сравнительно недавно, в 2005 году, когда художники группы "Митьки" разместили на карнизе своей мастерской скульптуру кошечки в тельняшке. Фигурка, отлитая из металла, получила имя Тишки Матроскиной и прославилась на весь свет.
При этом Куклачёв заметил, что всё зависит от породы кошки. Например, сфинксов оставлять одних на длительное время нежелательно.
Ранее Куклачёв объяснил, чем можно порадовать кошку.