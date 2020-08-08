Три года назад их годовалый сын умер в хосписе от редчайшего генетического заболевания. У родителей Чарли Гарда появился второй ребёнок

Супруги Конни Йейтс и Крис Гард из Великобритании стали родителями во второй раз, на днях в семье родился второй сын, сообщает Daily Mail. Пара получила печальную известность несколько лет назад из-за истории с тяжело больным малышом Чарли: у мальчика была редчайшая болезнь — синдром истощения митохондриальной ДНК.
Судя по всему, смерть первого ребёнка лишь сплотила пару. И спустя несколько лет они решились на второго малыша.
— Мы очень устали, но спать не хотим, просто хотим всё время смотреть на него. Он абсолютно великолепен и прошёл все медицинские осмотры, — поделился своей радостью Крис Гард.
Mother of tragic Charlie Gard holds her newborn son following a successful caesarean https://t.co/dVOqyBTAHx— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 6, 2020
По словам Конни, малыш очень похож на её первенца, Чарли. Женщина назвала это сверхъестественным.
Умер Чарли Гард — мальчик, которого пытались спасти Дональд Трамп и папа римскийМалыш страдал редчайшим генетическим заболеванием, из-за которого практически все врачи отказывались его лечить.
Напомним, когда Чарли Гарду было два месяца, врачи обнаружили у него редкую митохондриальную болезнь, вызывающую прогрессирующую мышечную слабость и повреждение головного мозга. По мнению медиков, ребёнку ничем нельзя было помочь. Поэтому вопреки воле родителей мальчика суд принял решение об отключении Чарли от аппаратов поддержки жизни.
На лечение мальчика в США было собрано более 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Свою готовность помочь ребёнку выразил и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Малышу даже дали американское гражданство. Мальчик скончался 28 июля 2017 года в хосписе в Британии.
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