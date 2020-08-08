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Три года назад их годовалый сын умер в хосписе от редчайшего генетического заболевания. У родителей Чарли Гарда появился второй ребёнок

Имя новорождённому пока не придумали.

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Фото © Twitter / DailyMirror

Супруги Конни Йейтс и Крис Гард из Великобритании стали родителями во второй раз, на днях в семье родился второй сын, сообщает Daily Mail. Пара получила печальную известность несколько лет назад из-за истории с тяжело больным малышом Чарли: у мальчика была редчайшая болезнь — синдром истощения митохондриальной ДНК.

Судя по всему, смерть первого ребёнка лишь сплотила пару. И спустя несколько лет они решились на второго малыша.

Мы очень устали, но спать не хотим, просто хотим всё время смотреть на него. Он абсолютно великолепен и прошёл все медицинские осмотры, — поделился своей радостью Крис Гард.

По словам Конни, малыш очень похож на её первенца, Чарли. Женщина назвала это сверхъестественным.

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Малыш страдал редчайшим генетическим заболеванием, из-за которого практически все врачи отказывались его лечить.

Напомним, когда Чарли Гарду было два месяца, врачи обнаружили у него редкую митохондриальную болезнь, вызывающую прогрессирующую мышечную слабость и повреждение головного мозга. По мнению медиков, ребёнку ничем нельзя было помочь. Поэтому вопреки воле родителей мальчика суд принял решение об отключении Чарли от аппаратов поддержки жизни.

На лечение мальчика в США было собрано более 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Свою готовность помочь ребёнку выразил и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Малышу даже дали американское гражданство. Мальчик скончался 28 июля 2017 года в хосписе в Британии.

Ранее Лайф писал, что Джуд Лоу может скрывать появление шестого ребёнка.

Суд не позволил серьёзно больному Чарли Гарду умереть дома

Родители малыша, чьё состояние врачи окончательно признали безнадёжным, не хотели прощаться с ним в хосписе.

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