Парень из Дагестана покорил пользователей Сети. Ему 18 лет, но выглядит он на 5 — видео

18-летний Хасбулла из Дагестана стал звездой "Инстаграма" всего за несколько месяцев. Главное его отличие от других блогеров в том, что он выглядит как пятилетний ребёнок.

Молодой человек стал популярен после видео, на котором он ест клубнику и с акцентом говорит: "Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый". После этого в Сети появилась масса мемов с парнем.

В интервью ютуб-каналу "Шеф готовит" Хасбулла поделился, что, несмотря на любовь подписчиков, у него бывают разногласия с хейтерами.

— Я просто один раз на них наехал, из-за этого они появились. Они завидуют просто. Я резко поднялся, а они год-полтора набирают подписчиков, — рассказал он.