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Парень из Дагестана покорил пользователей Сети. Ему 18 лет, но выглядит он на 5 — видео

Блогер не собирается останавливаться и планирует набрать миллион подписчиков.

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18-летний Хасбулла из Дагестана стал звездой "Инстаграма" всего за несколько месяцев. Главное его отличие от других блогеров в том, что он выглядит как пятилетний ребёнок.

Молодой человек стал популярен после видео, на котором он ест клубнику и с акцентом говорит: "Клубника бомба, честно говоря. Мой самый любимый". После этого в Сети появилась масса мемов с парнем.

В интервью ютуб-каналу "Шеф готовит" Хасбулла поделился, что, несмотря на любовь подписчиков, у него бывают разногласия с хейтерами.

Я просто один раз на них наехал, из-за этого они появились. Они завидуют просто. Я резко поднялся, а они год-полтора набирают подписчиков, — рассказал он.

Свободное время блогер посвящает соцсетям и друзьям. Также он любит кататься на квадроцикле. На достигнутом молодой человек не собирается останавливаться и планирует набрать миллион подписчиков в "Инстаграме". Его близкий друг Магомед рассказал телеканалу "360", что Хасбуллу чаще всего возят на машине, так как, если его замечают, вокруг него сразу же собирается толпа людей.

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