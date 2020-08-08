Блогер раскрыл свой возраст и поставил в тупик абсолютно всех, ведь секрет оказался проще некуда

Эдсон Брандао из Нидерландов говорит, что никогда в жизни не ложился под нож пластического хирурга. Впрочем, любой, кто узнает, сколько ему лет, вряд ли в это поверит. Недавно фитнес-блогер отметил свой 53-й день рождения, но многие видят в нём 25-летнего парня. И, похоже, мужчина не изменился не только внешне.

Фото © Instagram / edsonsecrets

Нет разницы между тем, что я чувствую сейчас, и тем, как я воспринимал мир в свои 20. У меня всё та же энергия, что и раньше. Честно говоря, сейчас я ощущаю себя лучше, чем когда-либо прежде. Люди всегда в шоке, когда узнают, что мне пятьдесят три года. Они все думают, что мне двадцать пять лет Эдсон Брандао

Фото © Instagram / edsonsecrets

Конечно, многим интересно, как сохранить молодость, как это удалось Эдсону. Для интересующихся он создал инстаграм-аккаунт, в котором делится своей жизнью и секретами поддержания юности. Впрочем, ничего нового Брандао не раскрывает — здоровое питание, спорт и уход за кожей. По его словам, нужно относиться к своему телу как к храму.

Фото © Instagram / edsonsecrets

Это удивительно, как люди поражены моим внешним видом. И я могу вдохновить их изменить свой образ жизни, если они захотят. Я ем всё умеренно. Избегаю употребления сахара, промышленных продуктов, перекусов и жареного. Я никогда не пью газировку, потому что это вредно для здоровья. И последнее, но не по значению: в своей жизни я никогда не курил и не употреблял наркотики Эдсон Брандао

Фото © Instagram / edsonsecrets

Спорт в жизни Эдсона играет большую роль. Каждый день, не пропуская ни единого занятия, мужчина трудится над созданием своего идеального тела. Впрочем, он не стремится быть похожим на греческих богов — всё должно быть в меру.

Фото © Instagram / edsonsecrets

Также Брандао уверен: без позитивного мышления поддерживать молодость было бы невозможно. Как говорит сам блогер, сила позитивного мышления благотворно влияет не только на разум, но и на тело, пишет Unilad.