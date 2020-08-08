Блогер раскрыл свой возраст и поставил в тупик абсолютно всех, ведь секрет оказался проще некуда

Эдсон Брандао из Нидерландов говорит, что никогда в жизни не ложился под нож пластического хирурга. Впрочем, любой, кто узнает, сколько ему лет, вряд ли в это поверит. Недавно фитнес-блогер отметил свой 53-й день рождения, но многие видят в нём 25-летнего парня. И, похоже, мужчина не изменился не только внешне.
Нет разницы между тем, что я чувствую сейчас, и тем, как я воспринимал мир в свои 20. У меня всё та же энергия, что и раньше. Честно говоря, сейчас я ощущаю себя лучше, чем когда-либо прежде. Люди всегда в шоке, когда узнают, что мне пятьдесят три года. Они все думают, что мне двадцать пять лет
Эдсон Брандао
Конечно, многим интересно, как сохранить молодость, как это удалось Эдсону. Для интересующихся он создал инстаграм-аккаунт, в котором делится своей жизнью и секретами поддержания юности. Впрочем, ничего нового Брандао не раскрывает — здоровое питание, спорт и уход за кожей. По его словам, нужно относиться к своему телу как к храму.
Это удивительно, как люди поражены моим внешним видом. И я могу вдохновить их изменить свой образ жизни, если они захотят. Я ем всё умеренно. Избегаю употребления сахара, промышленных продуктов, перекусов и жареного. Я никогда не пью газировку, потому что это вредно для здоровья. И последнее, но не по значению: в своей жизни я никогда не курил и не употреблял наркотики
Эдсон Брандао
Спорт в жизни Эдсона играет большую роль. Каждый день, не пропуская ни единого занятия, мужчина трудится над созданием своего идеального тела. Впрочем, он не стремится быть похожим на греческих богов — всё должно быть в меру.
Также Брандао уверен: без позитивного мышления поддерживать молодость было бы невозможно. Как говорит сам блогер, сила позитивного мышления благотворно влияет не только на разум, но и на тело, пишет Unilad.