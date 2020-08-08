10 завораживающих фото "румынского Чернобыля", о котором мало кто знает

В 1978 году долину в Западно-Румынских горах решили превратить в отстойник крупнейшего в стране медного рудника. Тот факт, что здесь же располагалась живописная деревушка Джамана, мало кого волновал. Местных жителей переселили, предоставив им компенсацию, которой едва хватило на другое жильё. Фотограф Энди Швец побывал в долине и запечатлел, на что она похожа сейчас, передаёт Bored Panda.

Когда-то здесь жили люди, теперь повсюду лишь заброшенные хижины и вросшие в землю автомобили. Похоже на сцену из фильма о конце света

Фото © Andy Schwetz

Поверхность искусственно созданного озера кое-где кажется твёрдой. При ближайшем рассмотрении она оказывается мутной кашей

Фото © Andy Schwetz

Отовсюду виднеются очертания огромного медного рудника, который ответственен за этот жуткий пейзаж. Шахта Roșia Poieni производит около 11 000 тонн меди в год. Площадь отстойника — 360 га. Легко представить, сколько загрязняющих веществ остаётся на поверхности

Фото © Andy Schwetz

Токсичное озеро поражает палитрой своих цветов: от кроваво-красного и ржаво-коричневого до лазурного, жёлтого и серого. Его глубина продолжает увеличиваться на 90 см в год

Фото © Andy Schwetz

Последние 11 семей, которые всё еще живут на берегу ядовитого водохранилища, скоро должны будут переехать. От бывшей церкви, которая когда-то стояла на небольшой возвышенности, осталась только её макушка, которая полностью уйдёт под воду максимум через два-три года

Фото © Andy Schwetz

Местное кладбище погребено под водой, над которой торчит только пара крестов. Как будто мёртвых похоронили ещё раз, описывает свои ощущения Швец. Но жизнь здесь остановилась не только для людей. За всё время поездки фотограф не встретил ни одного животного: тут нет даже комаров

Фото © Andy Schwetz

Руководство шахты утверждает, что вода проходит необходимую очистку. Но тем, кому довелось здесь побывать, с трудом в это верится

Фото © Andy Schwetz

На окраине деревни живёт одинокая старуха. Здесь она родилась и выросла, здесь похоронила мужа. Судя по всему, скоро ей придётся покинуть это место, которое она, несмотря ни на что, продолжает называть домом

Фото © Andy Schwetz

Я осознал, что, помимо крупных катастроф, на нашей планете происходят небольшие и малоизвестные трагедии. Их последствия необходимо документировать, пока это ещё возможно Энди Швец

Фото © Andy Schwetz

Виновники этого экологического бедствия уже не могут быть привлечены к ответственности. Теперь судьба местных жителей в руках нынешнего руководства шахты, считает фотограф