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Стендап-комик Юлия Ахмедова рассказала, как её домогался врач прямо на больничной койке

Звезда передачи Stand Up на ТНТ в начале года запустила новую программу "Нет харассменту". Как оказалось, о сексуальных домогательствах девушка знает не понаслышке.

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Фото © Instagram / yakhmedova

Недавно 37-летняя Ахмедова в разговоре со своим коллегой стенд-ап комиком Славой Комиссаренко поделилась случаем, который, по словам девушки, внутренне её изменил. Во время лечения в стационаре к девушке стал приставать врач, который был в два раза её старше.

На вторую неделю у меня нашли серьёзное заболевание, потребовалась операция. Это меня угнетало, я была вся в слезах. В тот момент заведующий отделением позвал меня к себе. Он был взрослым мужчиной, лет 50. Захожу, он садится рядом со мной и берёт меня за руку.

Юлия Ахмедова

Фото © Instagram / yakhmedova

Я не воспринимала это как что-то неправильное и думала, врач просто сопереживает. Он говорил: "Всё будет хорошо. С этим люди живут". А потом наклонился и попытался поцеловать

Юлия Ахмедова

Юмористка собрала вещи, убежала из этой больницы и... на этом всё. На момент инцидента Ахмедовой было всего 25 лет, и сейчас она удивляется своей реакции. По словам девушки, она даже не подумала о том, что на медика можно пожаловаться.

Мне не пришло в голову, что можно сказать об этом главврачу. Восприняла это, как и все женщины. Даже не злилась на него. Мне было стыдно за это. Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, ещё лайтовый случай, но он меня внутренне изменил

Юлия Ахмедова

Фото © Instagram / yakhmedova

Ахмедова отметила, что, когда дело касается какого бы то ни было насилия, рассуждений, кто же виноват, быть не может. Конечно, агрессор. Однако именно жертва часто испытывает чувство вины после инцидента. Юлия уверена: тема сексуальных домогательств актуальна всегда. Поэтому в своей новой программе она хочет показать женщинам, как правильно действовать, если они вдруг оказались в подобной ситуации, пишет Starhit.

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