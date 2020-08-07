Стендап-комик Юлия Ахмедова рассказала, как её домогался врач прямо на больничной койке

Мне не пришло в голову, что можно сказать об этом главврачу. Восприняла это, как и все женщины. Даже не злилась на него. Мне было стыдно за это. Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, ещё лайтовый случай, но он меня внутренне изменил

Юлия Ахмедова