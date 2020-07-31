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Новый выпуск "Что было дальше?" разочаровал даже фанатов, которые ни разу не засмеялись за всё шоу

Недавно на ютуб-канале LABELCOM вышел новый выпуск шоу "Что было дальше?". В этот раз истории рассказывали комик Антон Шастун и певец Niletto. И, судя по комментариям, на этот раз гости понравились поклонникам больше, чем постоянный состав ведущих.

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Кадр из видео © YouTube / LABELCOM

"Что было дальше?" — юмористическое шоу, но, судя по всему, недавно у создателей что-то пошло не так. Последний выпуск был не просто несмешной — многие фанаты передачи обвинили некогда любимых комиков в неподобающем поведении. Больше всего досталось, как всегда, Алексею Щербакову. Никто не оценил его неоправданные заносчивость и хамство, которые в этот раз превысили все допустимые пределы. Возмущения отразились не только в тысячах комментариев на "Ютубе", но и в других соцсетях.

Не, идея была ничего так. И надо отдать должное — были хорошие выпуски. Но чёт Щербаков словил звезду или что

Kuoska_

Пользовательница "Твиттера"

Кадр из видео © YouTube / LABELCOM

Щербаков прям *** [ерунду] какую-то выдавал...

Я диз (дизлайк. — Прим. Лайфа) поставил

V200android

Пользователь "Твиттера"

И, кстати, V200android был далеко не единственным, кто решил негативно оценить видео на "Ютубе". На следующий день после публикации у ролика было более 80 тысяч дизлайков. С другой стороны, несмотря на критику, за то же время шоу набрало больше шести миллионов просмотров.

Если не смотрели, то не тратьте время. Засрали двух *** [потрясающих] гостей

Yandacova

Пользовательница "Твиттера"

Зрители заметили, что гости выпуска — единственное хорошее, что произошло с этим выпуском. К примеру, несмотря на нападки со стороны комиков, Niletto испытание выдержал достойно. Хотя по выражению лица было видно, что находиться в студии артисту некомфортно. Правда, досталось не только ему. В попытках выдавить из себя хоть что-то мало-мальски смешное Сабуров постоянно издевался над Тамби. А Рустам Рептилоид, видимо, пытаясь привлекать как можно меньше внимания, промолчал почти всё время.

Кадр из видео © YouTube / LABELCOM

Шоу "Что было дальше?" появилось на "Ютубе" около полутора лет назад. В передаче гость рассказывает свою историю из жизни, а затем постоянный состав комиков пытается угадать, чем она закончилась. Формат, определённо, интересный, и юмористы за последний год успели стать настоящими звёздами — на канал подписано уже почти четыре миллиона человек, а ролики набирают десятки миллионов просмотров.

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