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Шумел ночью, не давал спать. В Подмосковье сосед зарубил лифтёра топором — видео

Мужчина скончался.

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В Домодедове мужчина топором зарубил лифтёра. Драма разыгралась у подъезда жилого дома на Лунной улице. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Судя по кадрам, мужчина вышел из здания заранее и стал кого-то поджидать, передаёт VDomodedovo.info. В руках у злоумышленника был похожий на топор предмет, замотанный в ткань. Вскоре из дома вышел мужчина с велосипедом. Нападавший вскочил со скамейки и нанёс ему несколько ударов, после чего скрылся в подъезде.

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Также мужчина нанёс полицейскому закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительной информации, мужчина, которого зарубили топором, работал лифтёром. Он был соседом нападавшего и якобы шумел ночью, не давал ему спать. Подозреваемый задержан, обстоятельства случившегося выясняются.

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