Шумел ночью, не давал спать. В Подмосковье сосед зарубил лифтёра топором — видео

Судя по кадрам, мужчина вышел из здания заранее и стал кого-то поджидать, передаёт VDomodedovo.info. В руках у злоумышленника был похожий на топор предмет, замотанный в ткань. Вскоре из дома вышел мужчина с велосипедом. Нападавший вскочил со скамейки и нанёс ему несколько ударов, после чего скрылся в подъезде.