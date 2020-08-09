Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Калугой. Пилот погиб

На территории аэродрома Кудиново в Калужской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, при облёте авиасудно попало в штопор и разбилось о землю. На борту находился только один пилот.