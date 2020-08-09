Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Калугой. Пилот погиб

На территории аэродрома Кудиново в Калужской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, при облёте авиасудно попало в штопор и разбилось о землю. На борту находился только один пилот.
Авиакомпания выплатит родственникам погибших при крушении самолёта в Индии по $13,3 тысячиЖертвами авиакатастрофы стали 18 человек.
Напомним, ранее ещё один легкомоторный самолёт упал под Калининградом. Трёх человек, находившихся на его борту, госпитализировали.