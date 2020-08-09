Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Калугой. Пилот погиб

Авиасудно попало в штопор.

138
Post cover

Фото © Pixabay

На территории аэродрома Кудиново в Калужской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, при облёте авиасудно попало в штопор и разбилось о землю. На борту находился только один пилот.

Авиакомпания выплатит родственникам погибших при крушении самолёта в Индии по $13,3 тысячи

Жертвами авиакатастрофы стали 18 человек.

Напомним, ранее ещё один легкомоторный самолёт упал под Калининградом. Трёх человек, находившихся на его борту, госпитализировали.

Выбор редакции

Loading...