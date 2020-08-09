Вышла под аплодисменты. Тихановская проголосовала на выборах в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская проголосовала на выборах в одном из избирательных участков Минска, сообщает ТАСС.
— У избирательного участка в Минске, где голосовала Тихановская, собрались около 200 человек, которые аплодировали и выкрикивали ей слова поддержки, — пишет агентство.
"Однотипные". В белорусской ЦИК рассказали о поступающих на выборах жалобахК 14:00 явка составила 65,19%.
По данным ЦИК республики, президентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися, так как явка избирателей уже превысила 50% и к 14:00 составила 65,19%.
Напомним, что, помимо Светланы Тихановской, среди кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, общественник Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.