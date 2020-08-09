СМИ: Более 100 ливанских военнослужащих пострадали в ходе протестов в Бейруте

В Бейруте во время акций протеста пострадало порядка 105 военнослужащих Ливана. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление армии страны.

Отмечается, что ранения получили в том числе восемь офицеров.

Напомним, накануне, 8 августа, в центре Бейрута — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. Ранее сообщалось о 728 пострадавших.