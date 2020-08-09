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СМИ: Более 100 ливанских военнослужащих пострадали в ходе протестов в Бейруте

Травмы получили в том числе восемь офицеров.

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Фото © ТАСС / Максим Григорьев

В Бейруте во время акций протеста пострадало порядка 105 военнослужащих Ливана. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление армии страны.

Отмечается, что ранения получили в том числе восемь офицеров.

В Бейруте военные освободили здания двух министерств от протестующих

Сообщается, что в результате столкновений в ливанской столице погиб один правоохранитель.

Напомним, накануне, 8 августа, в центре Бейрута — у здания парламента — начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. Ранее сообщалось о 728 пострадавших.

Вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены.

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