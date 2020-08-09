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Афганские СМИ сообщили о взрыве в центре Кабула

В этом районе расположены правительственные здания и посольства.

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Фото © Zuma / ТАСС

Взрывное устройство сработало в центральном районе столицы Афганистана, где расположены административные здания, сообщает местный телеканал 1TV.

Взрывное устройство находилось в одной из машин на площади в Кабуле. В полиции заявили, что подробности будут позднее, — сообщается на странице телеканала в Twitter.

Премьер Афганистана оказался в эпицентре стрельбы на церемонии в Кабуле — видео

Инцидент произошёл в столице республики.

Весной как минимум 23 человека погибли и 33 пострадали при атаке на церемонии в Кабуле. Неизвестные открыли стрельбу во время выступления премьер-министра страны. Сам Абдулла Абдулла не пострадал.

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