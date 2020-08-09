Афганские СМИ сообщили о взрыве в центре Кабула

Взрывное устройство сработало в центральном районе столицы Афганистана, где расположены административные здания, сообщает местный телеканал 1TV.
— Взрывное устройство находилось в одной из машин на площади в Кабуле. В полиции заявили, что подробности будут позднее, — сообщается на странице телеканала в Twitter.
Премьер Афганистана оказался в эпицентре стрельбы на церемонии в Кабуле — видеоИнцидент произошёл в столице республики.
Весной как минимум 23 человека погибли и 33 пострадали при атаке на церемонии в Кабуле. Неизвестные открыли стрельбу во время выступления премьер-министра страны. Сам Абдулла Абдулла не пострадал.