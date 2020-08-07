Компания заплатит $3 тыс. тем парам, которые готовы проверить матрасы на прочность во время секса

Американская компания SleepStandards считает себя авторитетным специалистом в культуре сна, именно поэтому и решила провести эксперимент. На рынке матрасов существует топ-8 самых подходящих для постельных игрищ вариантов, но действительно ли они самые лучшие? Компания задумала проверить всё наверняка, предложив интересную вакансию всем желающим, пишет Unilad.

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Соискателем может стать любая пара, но количество мест ограничено — всего пять. На протяжении восьми недель парам будут высылать по матрасу, чтобы те в течение семи дней испробовали его, а затем вернули. После тест-драйва молодым людям нужно будет отослать развёрнутый отзыв на лот, уделив особое внимание некоторым параметрам. Больше всего компанию волнуют упругость, мягкость, скрипучесть, комфортность, охлаждаемость и способность держать форму.

Гиф © Соцсети