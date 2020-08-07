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Компания заплатит $3 тыс. тем парам, которые готовы проверить матрасы на прочность во время секса

В конце тест-драйва влюблённым также оставят самый понравившийся лот.

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Гиф © Соцсети

Американская компания SleepStandards считает себя авторитетным специалистом в культуре сна, именно поэтому и решила провести эксперимент. На рынке матрасов существует топ-8 самых подходящих для постельных игрищ вариантов, но действительно ли они самые лучшие? Компания задумала проверить всё наверняка, предложив интересную вакансию всем желающим, пишет Unilad.

Гиф © Соцсети

Соискателем может стать любая пара, но количество мест ограничено — всего пять. На протяжении восьми недель парам будут высылать по матрасу, чтобы те в течение семи дней испробовали его, а затем вернули. После тест-драйва молодым людям нужно будет отослать развёрнутый отзыв на лот, уделив особое внимание некоторым параметрам. Больше всего компанию волнуют упругость, мягкость, скрипучесть, комфортность, охлаждаемость и способность держать форму.

Гиф © Соцсети

За все хлопоты пары получат три тысячи долларов (более 200 тыс. рублей) и понравившийся матрас в подарок. В конкурсе за место могут участвовать все жители США старше 18 лет. Нужно просто прислать своё фото или минутную видеовизитку. За свою популярность можно не переживать — при оглашении результатов исследования личности тестировавших пар будут скрыты.

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