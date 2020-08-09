Разлетевшиеся детали и выгоревший кузов. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с фурой в Пензенской области

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На участке трассы М5 "Урал" в Пензенской области, где столкнулись автомобили "Нива" и Volvo с полуприцепом, работают правоохранители. Лайф публикует кадры с места ДТП.
На асфальте отчётливо виден тормозной путь одного из автомобилей. Выгоревший изнутри кузов отечественной машины всё ещё находится на дороге, а фура лежит колёсами вверх на обочине. На проезжей части также разбросаны детали и вещи.
Три человека погибли в ДТП в Саратовской областиМашины, попавшие в аварию, не подлежат восстановлению.
Напомним, сразу после столкновения "нива" загорелась. В результате аварии погибли водитель отечественного автомобиля и три пассажира, среди которых двое маленьких детей.