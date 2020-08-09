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В Минске задержали журналистов "Дождя". Они работали без аккредитации — видео

К разрешению ситуации подключились российские дипломаты.

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Видео © Telegram-канал NEXTA Live

В Минске задержаны корреспонденты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Об этом сообщается на сайте телеканала. Видео задержания журналистов было опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

По словам представителя штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, журналистов задержали после разговора с ней на улице.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске. Дипломаты находятся в контакте с белорусской стороной. По словам Захаровой, местонахождение журналистов, которые работали в Белоруссии без аккредитации, установлено.

Вышла под аплодисменты. Тихановская проголосовала на выборах в Белоруссии

Кандидата в президенты республики у избирательного участка встречала толпа сторонников.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил РИА "Новости", что телеканал запрашивал аккредитацию на работу в республике, однако ответа получено не было.

Напомним, в Белоруссии проходят выборы президента. Они были признаны состоявшимися, так как явка избирателей превысила 50%. К 16 часам она составила 73,40%.

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