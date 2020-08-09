В Минске задержали журналистов "Дождя". Они работали без аккредитации — видео

Видео © Telegram-канал NEXTA Live

В Минске задержаны корреспонденты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Об этом сообщается на сайте телеканала. Видео задержания журналистов было опубликовано в Telegram-канале NEXTA Live.

По словам представителя штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, журналистов задержали после разговора с ней на улице.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске. Дипломаты находятся в контакте с белорусской стороной. По словам Захаровой, местонахождение журналистов, которые работали в Белоруссии без аккредитации, установлено.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил РИА "Новости", что телеканал запрашивал аккредитацию на работу в республике, однако ответа получено не было.