Отмечал День строителя. В Новой Москве мужчину убило деревом во время заготовки дров для шашлыка

Дерево упало на каменщика, отмечавшего вместе с друзьями День строителя в Новой Москве, и убило его. Инцидент произошёл во время заготовки дров для шашлыка, сообщает "Московский комсомолец".

Мужчина, который жил в Малоярославце, 7 августа приехал в гости к трём своим приятелям. Они решили отметить встречу и профессиональный праздник, приготовив барана. Друзья занялись дровами для мангала — стали рубить растущие рядом ели. Во время этого процесса неудачно спиленное дерево упало на мужчину и он потерял сознание.

Приятели пострадавшего хотели самостоятельно на своей машине отвезти друга в больницу. По пути они встретили скорую помощь, которой и передали травмированного. В итоге мужчина умер в авто медиков.