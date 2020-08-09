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Отмечал День строителя. В Новой Москве мужчину убило деревом во время заготовки дров для шашлыка

Он умер в карете скорой помощи.

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Фото © Pixabay

Дерево упало на каменщика, отмечавшего вместе с друзьями День строителя в Новой Москве, и убило его. Инцидент произошёл во время заготовки дров для шашлыка, сообщает "Московский комсомолец".

Мужчина, который жил в Малоярославце, 7 августа приехал в гости к трём своим приятелям. Они решили отметить встречу и профессиональный праздник, приготовив барана. Друзья занялись дровами для мангала — стали рубить растущие рядом ели. Во время этого процесса неудачно спиленное дерево упало на мужчину и он потерял сознание.

В США при падении большого дерева на гараж пострадало 19 человек

Компания отмечала день рождения и решила спрятаться там от бури.

Приятели пострадавшего хотели самостоятельно на своей машине отвезти друга в больницу. По пути они встретили скорую помощь, которой и передали травмированного. В итоге мужчина умер в авто медиков.

Напомним, ранее похожая трагедия произошла в Красноярском крае. Там в результате падения деревьев из-за сильного ветра с грозой на палаточный лагерь погиб один человек. Ещё четыре человека получили травмы, один из пострадавших — подросток 14 лет. Из-за повалившихся деревьев также пострадало около 20 машин и 10 палаток.

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