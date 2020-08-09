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В Минздраве рассказали, как через кальян можно заразиться коронавирусом

Кроме того, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих веществ, чем от сигареты.

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Фото © Pixabay

В Минздраве России предупредили граждан о том, что курение кальяна пагубнее влияет на здоровье, чем сигареты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается, что через кальян человек может подхватить коронавирусную инфекцию.

При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая CoViD-19 и другие вирусные инфекции и туберкулёз, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов, — отметили в Минздраве.

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Соответственно, запрещены их продажа несовершеннолетним, демонстрация в фильмах и так далее.

Отмечается, что при плохой обработке колб кальянов можно заразиться не только коронавирусом и туберкулёзом, но и холерой, а также другими серьёзными болезнями.

При этом руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян заметила, что за одну кальянную сессию курильщики поглощают гораздо больше дыма, чем те, кто курит сигареты. По её словам, за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты, даже самой крепкой.

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В России зафиксировано 93 случая заболевания пневмонией нового типа.

Добавим, что пассивные курильщики кальяна наносят вред своему здоровью примерно такой же, как и активные.

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