Бой Майка Тайсона и Роя Джонса не состоится 12 сентября. Названа новая дата поединка

Поединок между бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе 54-летним Майком Тайсоном и экс обладателем титулов в четырёх категориях 51-летним Роем Джонсом — младшим состоится 28 ноября. Об этом сообщает журнал The Ring.

Ранее сообщалось, что бой двух легенд бокса должен был пройти 12 сентября.

Уточняется, что инициатором переноса поединка стал Тайсон. Как утверждается, это было сделано для того, чтобы увеличить доходы от боя. Недавно между обеими сторонами состоялась встреча, и Джонс согласился отсрочить поединок.

Стоит отметить, что бой будет иметь выставочный характер, боксёры проведут восьмираундовый поединок. Он должен пройти в американском штате Калифорния. Перед самим боем выйдет 10 эпизодов документального сериала о подготовке Тайсона и Джонса.