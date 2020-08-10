Бой Майка Тайсона и Роя Джонса не состоится 12 сентября. Названа новая дата поединка

Поединок между бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе 54-летним Майком Тайсоном и экс обладателем титулов в четырёх категориях 51-летним Роем Джонсом — младшим состоится 28 ноября. Об этом сообщает журнал The Ring.
Ранее сообщалось, что бой двух легенд бокса должен был пройти 12 сентября.
Рой Джонс застрахует уши перед поединком с ТайсономЛегендарный боксёр откусил мочку уха Эвандеру Холифилду в 1997 году.
Уточняется, что инициатором переноса поединка стал Тайсон. Как утверждается, это было сделано для того, чтобы увеличить доходы от боя. Недавно между обеими сторонами состоялась встреча, и Джонс согласился отсрочить поединок.
Стоит отметить, что бой будет иметь выставочный характер, боксёры проведут восьмираундовый поединок. Он должен пройти в американском штате Калифорния. Перед самим боем выйдет 10 эпизодов документального сериала о подготовке Тайсона и Джонса.
Сорвать хайп или куш? Зачем Майк Тайсон будет биться с Роем ДжонсомПоединок многократных экс-чемпионов мира представлен в статусе выставочного и будет состоять из восьми раундов.
Майк Тайсон впервые вышел на ринг в 1985 году. За свою карьеру боксёр одержал 50 побед (44 нокаутом), шесть раз уступил, ещё два поединка были признаны несостоявшимися. Рой Джонс — младший дебютировал в 1989 году. В его послужном списке 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.