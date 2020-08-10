Не так и много. Производитель рассказал, сколько кофе россиянин выпивает за год

Среднестатистический житель России выпивает в год примерно 500 граммов натурального кофе. Об этом рассказал директор по маркетингу в РФ одного из крупнейших производителей этого напитка — финской компании Paulig — Александр Копытов, передаёт РИА "Новости".

Он отметил, что в Финляндии, которую считают лидером на планете по потреблению кофе, выпивают около 11 килограммов бодрящего напитка.

— Рынок России для Paulig стратегически важен, потому что это растущий рынок. Двузначных темпов роста потребления натурального кофе просто нет больше нигде, где мы бы работали. Средний финн выпивает порядка 11 килограммов кофе в год, у нас это порядка 500 граммов в год, то есть потенциал роста натурального кофе как категории ещё очень большой, — подчеркнул Копытов.

Кроме того, он считает, что россияне в будущем могут пить больше кофе, чем чая.

— Наверное, это в определённом смысле революция, из чайной страны мы становимся более кофейной, — добавил специалист.