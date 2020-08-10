В Совбезе РФ заявили, что США ради своих интересов "готовы удушить Европу"

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Штаты на фоне пандемии коронавируса "готовы удушить страны Европы" ради своих интересов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Венедиктов отметил, что Европа чётко следует инструкциям из Белого дома.

— Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите, — подчеркнул замсекретаря российского Совбеза.

Венедиктов заметил, что американские власти "уничтожают такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность, чтобы показать странам ЕС, кто здесь хозяин".

Он также добавил, что США делают всё возможное, включая введение санкций, для того чтобы Европа не получала дешёвое голубое топливо по газопроводу "Северный поток — 2".