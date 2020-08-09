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Опубликовано 9 августа 2020, 23:56
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В Госдуме оценили идею ЕС о создании механизма борьбы против санкций США по "Северному потоку — 2"

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Один из парламентариев отметил, что этот шаг со стороны ЕС можно считать консолидацией политических и экономических интересов.

Создание в Евросоюзе механизма борьбы с экстерриториальными, в первую очередь американскими, санкциями, которые, в частности, направлены против газопровода "Северный поток — 2", назрело достаточно давно. Об этом заявил заместитель председателя думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, передаёт RT.

Депутат также добавил, что европейские чиновники боялись принимать данное решение, потому что опасались за свою карьеру.

Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что её очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа, — отметил Гутенев.

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Кроме того, парламентарий сообщил, что этот шаг со стороны ЕС можно считать консолидацией европейских политических и экономических интересов, способствующих восстановлению международного права. Гутенев заметил, что это поможет в реализации энергетических и других экономических проектов с Россией.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил о том, что Брюссель разрабатывает механизм борьбы с экстерриториальными санкциями третьих стран.

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Иван Косицын
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