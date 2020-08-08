"Стыдно слушать". Пушков ответил Stratfor на заявление о "Северном потоке — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном потоке — 2", в котором отношения Москвы и Берлина были названы флиртом.
По мнению Фридмана, две страны пытаются сочетать "русский газ и немецкую технологию", но одна сторона постоянно предаёт другую. Политолог также добавил, что строительство газопровода якобы противоречит задачам НАТО.
— Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флёром. Такое даже слушать стыдно — с учётом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация, — написал Пушков в своём телеграм-канале.
"Охватила мания величия". В России и Германии ответили на угрозы США по "Северному потоку — 2"В Совфеде выразили надежду, что газопровод достроят, несмотря на любые препятствия со стороны Вашингтона.
Сенатор добавил, что Фридман говорит о старом "ночном кошмаре англосаксов" в виде союза России и Германии. Но, отмечает Пушков, в реальной политике формирование такого альянса не выглядит возможным.
— Демагогия Фридмана — не более чем поиск пропагандистских доводов против "Северного потока — 2" и даже ограниченного сотрудничества между Берлином и Москвой, — написал сенатор.
Ранее в сенате США выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засниц — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе порт столкнётся с экономическими трудностями.