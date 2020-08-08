"Стыдно слушать". Пушков ответил Stratfor на заявление о "Северном потоке — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы разведывательно-аналитической организации Stratfor Джорджа Фридмана о "Северном потоке — 2", в котором отношения Москвы и Берлина были названы флиртом.

По мнению Фридмана, две страны пытаются сочетать "русский газ и немецкую технологию", но одна сторона постоянно предаёт другую. Политолог также добавил, что строительство газопровода якобы противоречит задачам НАТО.

— Пустая болтовня, прикрытая геополитическим флёром. Такое даже слушать стыдно — с учётом двух мировых войн, когда Германия и Россия оба раза воевали друг с другом. Это не анализ, а профанация, — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор добавил, что Фридман говорит о старом "ночном кошмаре англосаксов" в виде союза России и Германии. Но, отмечает Пушков, в реальной политике формирование такого альянса не выглядит возможным.

— Демагогия Фридмана — не более чем поиск пропагандистских доводов против "Северного потока — 2" и даже ограниченного сотрудничества между Берлином и Москвой, — написал сенатор.