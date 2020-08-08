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Умер официальный представитель Ленинградской области при Правительстве России

Губернатор региона выразил соболезнования.

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Андрей Ковалёв. Фото © Администрация Ленинградской области

На 51-м году жизни умер глава представительства губернатора и Правительства Ленинградской области при Кабмине РФ Андрей Ковалёв. Об этом сообщили в пресс-службе руководства региона.

Горько осознавать, что Андрея Алексеевича Ковалёва больше нет с нами. Ушёл из жизни мужественный, смелый человек, безгранично преданный Родине, своему делу, человек, которого искренне любили все, кому посчастливилось знать его, служить, трудиться вместе с ним, — выразил соболезнования губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Официальная причина смерти главы представительства пока не названа.

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Членом этой некоммерческой организации Сория стал в 1989 году.

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