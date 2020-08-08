Умер официальный представитель Ленинградской области при Правительстве России

На 51-м году жизни умер глава представительства губернатора и Правительства Ленинградской области при Кабмине РФ Андрей Ковалёв. Об этом сообщили в пресс-службе руководства региона.

— Горько осознавать, что Андрея Алексеевича Ковалёва больше нет с нами. Ушёл из жизни мужественный, смелый человек, безгранично преданный Родине, своему делу, человек, которого искренне любили все, кому посчастливилось знать его, служить, трудиться вместе с ним, — выразил соболезнования губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.