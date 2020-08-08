В центре Минска начались задержания оппозиционеров

Отмечается, что два сотрудника ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли. Тем временем митинг продолжается — автомобилисты подают звуковые сигналы и выставляют из окон флаги. Их приветствуют пешеходы.

Диджеи включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток Своё решение они объяснили желанием поддержать альтернативного кандидата на пост главы Белоруссии.

Напомним, накануне в Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Андрея Смоленчука вместе с его женой. По словам пресс-секретаря кандидата, причины задержания остаются неизвестны. При этом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в воскресенье, Смоленчук должен был работать на одном из участков в качестве наблюдателя.