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В центре Минска начались задержания оппозиционеров

Однако митинг продолжается, но только уже среди автомобилистов.

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Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Правоохранители начали задерживать в центре Минска участников оппозиционной акции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что два сотрудника ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли. Тем временем митинг продолжается — автомобилисты подают звуковые сигналы и выставляют из окон флаги. Их приветствуют пешеходы.

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Своё решение они объяснили желанием поддержать альтернативного кандидата на пост главы Белоруссии.

Напомним, накануне в Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Андрея Смоленчука вместе с его женой. По словам пресс-секретаря кандидата, причины задержания остаются неизвестны. При этом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в воскресенье, Смоленчук должен был работать на одном из участков в качестве наблюдателя.

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