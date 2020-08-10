Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на черноморских курортах

В нынешнем году бархатный сезон на курортах Черноморского побережья будет дольше обычного как минимум на 10 дней и затянется до начала октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

— Не исключено, что и ещё дольше — до середины октября. Но о таких позитивных прогнозах можно с уверенностью говорить лишь в сентябре, — приводит его слова агентство.

Вильфанд отмечает, что это связано с летним антициклоном, который прогрел деятельный слой Чёрного моря лучше обычного, солнечная энергия поступала даже в нижние слои воды — соответственно, это тепло будет дольше расходоваться и сможет порадовать отдыхающих.