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Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на черноморских курортах

Отмечается, что это связано с длительным летним антициклоном, который прогрел море.

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В нынешнем году бархатный сезон на курортах Черноморского побережья будет дольше обычного как минимум на 10 дней и затянется до начала октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Вильфанд заявил, что не верит в примету, по которой купальный сезон заканчивается в начале августа

Он отметил, что на курортах России сейчас достаточно комфортная температура воды.

Не исключено, что и ещё дольше — до середины октября. Но о таких позитивных прогнозах можно с уверенностью говорить лишь в сентябре, — приводит его слова агентство.

Вильфанд отмечает, что это связано с летним антициклоном, который прогрел деятельный слой Чёрного моря лучше обычного, солнечная энергия поступала даже в нижние слои воды — соответственно, это тепло будет дольше расходоваться и сможет порадовать отдыхающих.

При этом, говоря о столичном регионе России, метеоролог заявил о скором окончании купального сезона, поскольку здесь погода стремительно портится и уже на следующей неделе ожидается значительное похолодание.

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