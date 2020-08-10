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Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" прибыли в Россию

Ранее сообщалось, что они были отпущены из РУВД Минска.

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Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Корреспонденты и оператор телеканала "Дождь", которых милиция накануне задержала в Минске, вернулись в Россию. Об этом говорится на сайте телеканала.

Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днём в Минске, уже в России, — сказано в сообщении.

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Он направлен на обследование.

Напомним, сотрудников "Дождя" задержали в белорусской столице 9 августа. Уточнялось, что они работали без аккредитации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске.

Позже главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко заявил, что все задержанные были отпущены из РУВД Минска. Он подчёркивал, что их "повезут в Смоленск".

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Помимо этого силовики также начали разгонять участников акций с помощью водомётов.

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