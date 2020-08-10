Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" прибыли в Россию

Корреспонденты и оператор телеканала "Дождь", которых милиция накануне задержала в Минске, вернулись в Россию. Об этом говорится на сайте телеканала.

— Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днём в Минске, уже в России, — сказано в сообщении.

Напомним, сотрудников "Дождя" задержали в белорусской столице 9 августа. Уточнялось, что они работали без аккредитации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что к разрешению ситуации подключилось Посольство РФ в Минске.