Россия совершит наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу

Представители России проведут наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова пишет газета "Красная звезда".

— В период с 10 по 13 августа в рамках реализации Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии, — говорится в материале.

Также стоит отметить, что максимальная дальность полёта составит 1300 километров. Воздушное судно будет двигаться по согласованному маршруту, а немецкие представители смогут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.