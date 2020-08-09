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Россия совершит наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу

Стоит отметить, что максимальная его дальность составит 1300 километров.

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Фото © ТАСС / DPA

Представители России проведут наблюдательный полёт над Германией в рамках Договора по открытому небу. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова пишет газета "Красная звезда".

В период с 10 по 13 августа в рамках реализации Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Германии, — говорится в материале.

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Отмечается, что обстановка вокруг договора начала ухудшаться с сентября 2013 года.

Также стоит отметить, что максимальная дальность полёта составит 1300 километров. Воздушное судно будет двигаться по согласованному маршруту, а немецкие представители смогут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Кроме того, российские военные планируют в данном районе ФРГ провести инспекцию. Уточняется, что они посетят учебные районы и полигоны, получат всю информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о проводимой военной деятельности.

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Дипломат также подчеркнул, что власти Штатов не захотели проявить политическую волю в решении вопросов по данному договору.

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