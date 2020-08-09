Под Нижним Новгородом легковушка столкнулась с мотоциклом, два человека погибли

В Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Как уточняется, ДТП произошло в Павловском районе на 1-й улице Строителя. В результате дорожного происшествия погибло два человека.
В результате столкновения грузовика и маршрутки на Украине погибло четыре человекаПо предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
— Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: пять человек, одна единица техники, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагической аварии.
Под Нижним Новгородом грузовик насмерть сбил рабочего во время ремонта дороги — видеоВодитель крупногабаритного автомобиля сдавал назад и не заметил человека.
Ранее сообщалось, что в Спасском районе Пензенской области на участке трассы М-5 "Урал" столкнулись автомобили "Нива" и Volvo с полуприцепом. В результате удара отечественная машина загорелась. В аварии погибли водитель "Нивы" и три пассажира, среди которых двое маленьких детей. Лайф публиковал кадры с места ДТП.