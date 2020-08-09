Под Нижним Новгородом легковушка столкнулась с мотоциклом, два человека погибли

В Нижегородской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Как уточняется, ДТП произошло в Павловском районе на 1-й улице Строителя. В результате дорожного происшествия погибло два человека.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: пять человек, одна единица техники, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагической аварии.