Осень на пороге. Вильфанд рассказал, где в ближайшие дни прогнозируется сентябрьская погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах страны на предстоящей неделе ожидается понижение температуры до сентябрьских показателей. Об этом он рассказал ТАСС.
— В четверг температура прогнозируется ниже нормы на три-четыре градуса. Это уже сентябрьская погода. Такая погода должна быть в начале второй декады сентября. Будет у нас лёгкое и первое напоминание об осени, причём касается это и Северо-Западного, и Центрального, и Приволжского федеральных округов, — отметил метеоролог.
Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории РоссииПри этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.
Кроме того, Вильфанд заметил, что характер погоды в центральной части России будет тоже осенним. Он прогнозирует, что будет облачно, пройдут небольшие дожди, однако сильных осадков не ожидается.
Ранее руководитель Гидрометцентра России рассказал, когда в Москве планируется завершение купального сезона.