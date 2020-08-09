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В МВД Белоруссии заявили о распространении фейков о протестах в Интернете

Отмечается, что пока информации о пострадавших правоохранителях не поступало.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

На фоне беспорядков в Белоруссии, которые разгорелись после очередных выборов президента страны, в сети Интернет стали появляться фейковые сообщения о происходящем на улицах городов. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт РИА "Новости".

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В столице Белоруссии продолжаются акции протеста после выборов президента страны.

Многое из того, что пишется в Интернете, не соответствует действительности, — приводит её слова агентство.

Она отмечает, что в настоящий момент оперативно-ситуационный штаб ведёт мониторинг и сбор данных и в ближайшее время будет предоставлена официальная информация о происходящем.

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Напомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.

Отвечая на вопросы журналистов о количестве пострадавших среди правоохранителей, Чемоданова заявила, что пока подобной информации не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии силовики открыли огонь резиновыми пулями по протестующим и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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