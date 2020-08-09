В МВД Белоруссии заявили о распространении фейков о протестах в Интернете

На фоне беспорядков в Белоруссии, которые разгорелись после очередных выборов президента страны, в сети Интернет стали появляться фейковые сообщения о происходящем на улицах городов. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт РИА "Новости".
ОМОН начал наступление на жителей Минска, которые возвели баррикады из мусорных баковВ столице Белоруссии продолжаются акции протеста после выборов президента страны.
— Многое из того, что пишется в Интернете, не соответствует действительности, — приводит её слова агентство.
Она отмечает, что в настоящий момент оперативно-ситуационный штаб ведёт мониторинг и сбор данных и в ближайшее время будет предоставлена официальная информация о происходящем.
В Сети опубликовали момент наезда автозака на протестующего в МинскеНапомним, в белорусской столице продолжаются акции протеста после выборов главы государства.
Отвечая на вопросы журналистов о количестве пострадавших среди правоохранителей, Чемоданова заявила, что пока подобной информации не поступало.
Ранее Лайф сообщал, что в Белоруссии силовики открыли огонь резиновыми пулями по протестующим и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.