У россиян появится возможность исправлять кредитную историю

Уже в ближайшем будущем у российских заёмщиков появится возможность исправлять свои кредитные истории в ситуациях, когда заимодатель отказывается вносить изменения или прекратил свою деятельность, например из-за отзыва лицензии. Об этом "Известиям" рассказал гендиректор БКИ "ОКБ" Артур Александрович.

— Для этого потребуется решение суда, который установит этот факт и позволит БКИ внести правки в кредитную историю, — говорится в публикации.

Александрович также отметил, что изменятся и правила хранения данных о заёмщиках. Если сейчас они хранятся на протяжении десяти лет, то после изменений этот срок будет составлять только семь лет. Соответственно, сократится количество времени, в течение которого банки будут видеть информацию, в частности о длительных просрочках платежей.

Помимо этого будет также стандартизирована форма сбора данных, чтобы во всех БКИ собирали примерно одинаковую информацию. Это должно сократить количество ошибок, а также различных "креативных" нюансов в кредитных отчётах. Повышение точности данной информации, по словам Александровича, должно снизить кредитные риски банков.