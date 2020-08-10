Трамп заявил, что направит Ливану "существенную" помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен направить дополнительную помощь Ливану, которая поможет стране справиться с последствиями мощного взрыва в Бейруте. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами по итогам видеоконференции стран-доноров, которую организовала Франция.

— Была очень важная конференция по Ливану. Многие вопросы прорабатывались, многие страны собираются помогать, — сказал Трамп. При этом, отвечая на вопрос журналиста о размерах помощи от США, глава государства заверил, что "это будет существенно".

Американский лидер также напомнил,что Соединённые Штаты уже направили в Бейрут три военно-транспортных самолёта с предметами медицинского назначения и продовольствием.

По данным французской стороны, в ходе конференции была достигнута договорённость между участниками о выделении Ливану краткосрочной помощи в размере 250 миллионов евро.