Трамп заявил, что направит Ливану "существенную" помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен направить дополнительную помощь Ливану, которая поможет стране справиться с последствиями мощного взрыва в Бейруте. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами по итогам видеоконференции стран-доноров, которую организовала Франция.
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте и предложил провести досрочные парламентские выборыСегодня в столице страны антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов и полиции.
— Была очень важная конференция по Ливану. Многие вопросы прорабатывались, многие страны собираются помогать, — сказал Трамп. При этом, отвечая на вопрос журналиста о размерах помощи от США, глава государства заверил, что "это будет существенно".
Американский лидер также напомнил,что Соединённые Штаты уже направили в Бейрут три военно-транспортных самолёта с предметами медицинского назначения и продовольствием.
"Кругом пыль и крики". Невеста из Бейрута рассказала о сорванной взрывом свадебной съёмкеПо словам девушки, когда раздался взрыв, она была уверена, что погибнет.
По данным французской стороны, в ходе конференции была достигнута договорённость между участниками о выделении Ливану краткосрочной помощи в размере 250 миллионов евро.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали более 150 человек. По предварительной версии, его причиной стала халатность при хранении взрывооопасных веществ. Вскоре на улицах города начались антиправительственные митинги, которые переросли в столкновения с полицией.