Премьер Ливана созвал экстренное совещание кабинета по вопросу отставок министров

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар подал в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Ранее о своём уходе объявила министр информации страны Манал Абдель Самад. Она извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. В связи с решением ряда министров подать в отставку глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, сообщает Al Arabiya.
Историк объяснил, против чего протестуют жители ЛиванаПо его словам, проблемы в обществе назрели уже давно.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Накануне в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч человек требовали отставки правительства и реформ.