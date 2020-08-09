Премьер Ливана созвал экстренное совещание кабинета по вопросу отставок министров

Ранее о своём уходе объявила министр информации страны Манал Абдель Самад. Она извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. В связи с решением ряда министров подать в отставку глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, сообщает Al Arabiya .

По его словам, проблемы в обществе назрели уже давно.

Историк объяснил, против чего протестуют жители Ливана По его словам, проблемы в обществе назрели уже давно.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Накануне в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч человек требовали отставки правительства и реформ.