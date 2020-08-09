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Премьер Ливана созвал экстренное совещание кабинета по вопросу отставок министров

В отставку подал ещё один министр — окружающей среды и административного развития.

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Фото © Shutterstock

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар подал в отставку. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее о своём уходе объявила министр информации страны Манал Абдель Самад. Она извинилась перед соотечественниками за то, что не смогла оправдать ожиданий. В связи с решением ряда министров подать в отставку глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, сообщает Al Arabiya.

Историк объяснил, против чего протестуют жители Ливана

По его словам, проблемы в обществе назрели уже давно.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Сообщалось, что число погибших превысило 150 человек, ранено около пяти тысяч. Накануне в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч человек требовали отставки правительства и реформ.

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