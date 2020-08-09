Около 200 человек получили помощь российских медиков в госпитале МЧС в Бейруте — видео

Видео предоставлено Лайфу пресс-службой МЧС России
Медики аэромобильного госпиталя МЧС России за время своей работы в Ливане оказали помощь более чем 200 людям. Госпиталь был развёрнут после мощного взрыва в порту Бейрута.
— Аэромобильный госпиталь продолжает свою работу. За сутки также более 100 человек обратились за амбулаторной помощью, всем помощь оказана, — сообщил заместитель начальника ГУ "НЦУКС" Сергей Воронцов.
Российские специалисты оказывают психологическую помощь жителям Бейрута — видеоЭксперты работают не только привычными, но и аппаратными методами.
Генерал-майор рассказал, что около 100 человек прошли тестирование на коронавирус, анализы у них взяли специалисты Роспотребнадзора.
Ранее специалисты из России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в ливанском порту.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.