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Около 200 человек получили помощь российских медиков в госпитале МЧС в Бейруте — видео

Анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме сдали порядка 100 жителей Ливана.

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Видео предоставлено Лайфу пресс-службой МЧС России

Медики аэромобильного госпиталя МЧС России за время своей работы в Ливане оказали помощь более чем 200 людям. Госпиталь был развёрнут после мощного взрыва в порту Бейрута.

Аэромобильный госпиталь продолжает свою работу. За сутки также более 100 человек обратились за амбулаторной помощью, всем помощь оказана, — сообщил заместитель начальника ГУ "НЦУКС" Сергей Воронцов.

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Эксперты работают не только привычными, но и аппаратными методами.

Генерал-майор рассказал, что около 100 человек прошли тестирование на коронавирус, анализы у них взяли специалисты Роспотребнадзора.

Ранее специалисты из России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в ливанском порту.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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Глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметил, что Ливан ещё до катастрофы в порту столкнулся с серьёзными вызовами.

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