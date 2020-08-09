"Огромная трагедия". Взрыв в Бейруте уничтожил старейшую больницу во всём Ливане

В результате взрыва в порту Бейрута уничтожено примерно 80% здания старейшей больницы во всём Ливане — госпиталя Святого Джеймса или больницы Аль-Рум. Об этом сообщает Telegram-канал "Башня Жданова" со ссылкой на управляющего менеджера медучреждения Джорджа Саада.

— Это самая большая катастрофа, на которой мне приходилось работать. У нас были планы действий на случай чрезвычайных ситуаций — например, если будут большие жертвы или если понадобится эвакуация. Но к такой катастрофе мы были не готовы, — рассказал он, отметив, что на момент происшествия в здании находилось около 260 пациентов и 200 сотрудников.

В больнице остановились все 13 лифтов, обрушились потолки, а двери либо заклинило, либо выбило. Всё это усложнило эвакуацию пациентов, большинство из которых приходилось перевозить на каталках из-за их состояния.

— Я работаю здесь 35 лет, я родился в этом госпитале, и теперь я не знаю, когда он снова откроет свои двери. Для меня это ещё и огромная личная трагедия, — заключил Саад.