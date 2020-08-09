Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в Бейруте — видео

В центре Бейрута возобновились столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera .

У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видео У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

Для разгона демонстрантов силовики используют слезоточивый газ. По информации Al Arabiya, в ход также идут спецсредства и резиновые пули.

До 728 человек возросло число пострадавших в ходе протестов в Бейруте Один полицейский погиб.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута, у здания парламента, начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку.