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Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в Бейруте — видео

Стражи порядка распыляют слезоточивый газ.

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В центре Бейрута возобновились столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

Для разгона демонстрантов силовики используют слезоточивый газ. По информации Al Arabiya, в ход также идут спецсредства и резиновые пули.

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Один полицейский погиб.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута, у здания парламента, начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку.

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Травмы получили в том числе восемь офицеров.

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