Столкновения между демонстрантами и полицией возобновились в Бейруте — видео

Protestors are back to Down Town #Beirut and are teying to break into the parliament square for the 2nd day.— Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 9, 2020
Riot police already throwing teargas cannisters - protestors kick the cannisters back at them. #Lebanon #Lebanonprotests
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В центре Бейрута возобновились столкновения между протестующими и полицейскими. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видеоУ протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.
Для разгона демонстрантов силовики используют слезоточивый газ. По информации Al Arabiya, в ход также идут спецсредства и резиновые пули.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре Бейрута, у здания парламента, начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств Ливана. 9 августа несколько членов кабмина подали в отставку.